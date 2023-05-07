جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وزير التعليم العالي

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الأهلية والخاصة، اليوم الأحد، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمجلسي الجامعات الأهلية والخاصة، بحضور الدكتور محمد حلمى الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة وقائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، ولفيف من رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة.



وكان في استقبال الدكتور أيمن عاشور، والدكتور محمد حلمي الغر، وقيادات الوزارة وأعضاء مجلسي الجامعات الأهلية والخاصة، لدى وصولهم، الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، والدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وياسر كاظم أمين عام الجامعة، والدكتور عمر المصري عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم.



في بداية الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلسي الجامعات الأهلية والخاصة، الشكر لأسرة جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، لاستضافة الاجتماع الدوري للمجلسين.



من جهتها رحبت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، والدكتور محمد حلمي الغر أمين عام المجلس، والسادة رؤساء الجامعات، قائلة:" إنه من دواعي سرورنا انعقاد الاجتماع الدوري لمجلسي الجامعات الأهلية والخاصة في مقر جامعة مصر للمعلوماتية والتي أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكون من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".



وأكدت الدكتورة ريم بهجت، أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد واقع ملموس للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز مستوى التعليم العالي ودعم مؤسساته، بما ينعكس بشكل مباشر على الطلاب، وليصبحوا كفاءات متمكنة وقادرة على التعامل مع المستقبل مع صناعة اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وأدوات وآليات التكنولوجيا المتقدمة.

كما قدمت الدكتورة ريم بهجت، الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لرعايته مسيرة الجامعة وهو ما عزز مكانتها الوطنية كجامعة تخصصية رائدة تعمل وفق أفضل وأعلى الممارسات الأكاديمية والبحثية، وتحرص على جودة الأداء في التدريس والتدريب، مع تأهيل وإعداد الكوادر الشبابية المتخصصة في مختلف القطاعات.

وثمنت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية الدعم المتواصل من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يمكنها من بناء الكوادر العلمية المتخصصة التي تلبي احتياجات سوق العمل محلياً وعالمياً، وتدريبهم وصقل مهاراتهم في مشروعات إبداعية وابتكارية تواكب المستقبل وترتقي بجودة الحياة، بالإضافة إلى تمكينهم من المساهمة الفعالة بكفاءة واقتدار في دفع مسيرة التنمية المستدامة.