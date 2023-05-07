رئيس جامعة بني سويف يستقبل لجنة القطاع الطبي بالأعلى للجامعات

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم الأحد، لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات والتي تأتي زيارتها لكلية الطب البشري بالجامعة، وتتكون اللجنة من الدكتورة سمية حسنى محمود، عميد كلية طب قناة السويس السابق، وعضو لجنة الترقيات، وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية للجودة، ورئيس لجنة متابعة ودعم برنامج بكالوريوس الطب ٥+٢، والدكتورة سناء عيسي نائب مدير مركز أبحاث طب عين شمس، مستشار عميد كلية الطب للجودة والاعتماد، ومقرر لجنة الترقيات، والدكتورة هدى مخلوف مدير وحدة ضمان الجودة، ونائب مدير مركز تطوير التعليم طب أسيوط.

حضر اللقاء الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب البشري، والدكتورة داليا حسين منسق عام الإدارة المركزية للشعب والبرامج الجديدة، والدكتورة أميرة همام وكيل كلية الطب البشري لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر الحفناوي وكيل كلية الطب البشري لشئون التعليم والطلاب.

ورحب الدكتور منصور بوفد اللجنة في رحاب جامعة بني سويف، مؤكدًا أن الجامعة تحتوي على عدد كبير من الكليات الفريدة والمتنوعة بالشرق الأوسط، مؤكداً أن الجامعة تعمل دائماً على توفير كافة الإمكانيات اللازمة حتى تؤدي كلية الطب البشري رسالتها على أكمل وجه، ولخدمة المنظومة الطبية داخل المحافظة والمجتمع المحيط بها.

وأكد الدكتور خالد الحديدي عميد الكلية أن زيارة المتابعة للجنة تأتي للوقوف على سير العملية التعليمية بالسنوات النهائية التي تدرس المواد الإكلينيكية "الباطنة العامة وأقسام الباطنة الخاصة، والجراحة العامة وأقسام الجراحة الخاصة" وطرق التقييم المختلفة، وتشمل الزيارة الالتقاء بمجموعتين من الطلاب يمثلان السنوات ما قبل الإكلينيكية والسنوات الإكلينيكية للوقوف على طرق تدريس مقررات التعرض المبكر للمرضي والتدريب العملي لطلاب السنوات النهائية.