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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق وتشميع منشأة لعدم اتباعها إجراءات الحماية المدنية

محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية
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أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بغلق وتشميع منشأة بمنطقة سموحة التابعة لحي شرق، لعدم اتباعها إجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية، مما يعرض الرواد والعاملين بها للخطر بالإضافة إلى عدم إلتزام العاملين بها بالاجراءات الوقائية، وتزايد شكاوي المواطنين الواردة من المنشأة، وعدم وجود رخصة للمنشأة.

وبناء عليه؛ قام الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بغلق وتشميع المطعم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، كما تم توجيه المفتشين بالمرور على المنشآت بنطاق جميع الأحياء ومراجعة توفر إجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية بالمنشآت.

ومن جانبه؛ أكد عبد الرازق على أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جاهزة لاستقبال كافة شكاوى واستفسارات المواطنين علي الأرقام التالية: (01289252668/ 01270647490) وكذلك موقع الادارة الرسمي:
www.catr.gov.eg أو من خلال تطبيق الادارة :
https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.catr

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