إصابة ٢٨ شخصا فى تصادم مكروباصين على الطريق الزراعى بالمنيا

أصيب 28 شخصا إثر تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي "القاهرة _ أسوان"، المار على محافظة المنيا اليوم الأحد، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج.



هذا وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان المار على محافظة المنيا وتحديداً بالقرب مدخل مدينة ملوي "طريق السبعين"، أسفر الحادث عن عدد كبير من المصابين بإصابات خطيرة.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية، لموقع البلاغ وتبين إصابة 28 شخص من بينهم 6 أشخاص مصابين بإصابات خطيرة، وآخرين مصابين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الزراعي، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.