مجلة "رواق ميسلون" تختار المفكر السوري إلياس مرقص شخصية عددها التاسع

الأحد 07/مايو/2023 - 03:10 م

اختارت هيئة تحرير مجلة "رواق ميسلون" التي تصدر باللغة العربية من مدينة اسطنبول في تركيا، المفكر السوري إلياس مرقص (1927 – 1991) ليكون شخصية عددها التاسع الصادر حديثا في 376 صفحة، فنشرت له مخطوطة بعنوان "الاشتراكية ليست حتمية".

وكتبت الباحثة اللبنانية الزهراء سهيل الطشم، دراسة بعنوان "إلياس مرقص..التأسيس يبدأ بالمفاهيم والوعي الكوني"، بينما كتب الباحث السوري مضر رياض الدبس دراسة بعنوان "مفهوم العصر..تفلسف على عتبة إلياس مرقص".

إلياس مرقص، له عشرات الكتب، وشارك في تأسيس مجلة "الواقع"، وهيئة تحرير مجلة "الوحدة"، ونشر مقالاته في مجلتي "دراسات عربية"، و"الفكر العربي"، واشترك مع المفكر السوري ياسين الحافظ في تأسيس دار"الحقيقة" في بيروت، وترجم عددا من الكتب من الفرنسية إلى العربية.

يذكر أن إلياس مرقص من مواليد اللاذقية 1927، وبعد أن حصل على البكالوريا سافر إلى بلجيكا في بعثة تعليمية ودرس في جامعة بروكسيل حيث احتك بالشيوعية والماركسية وتعرف على أفكار الثورة الفرنسية، عاد إلى دمشق ليعمل في مجال التدريس بعد أن نال إجازة في علم الاجتماع والتربية 1952.

في عام 1955 انتسب إلى صفوف الحزب الشيوعي السوري، ولكنه سرعان ما اختلف مع خالد بكداش زعيم الحزب آنذاك، وانتهى الخلاف إلى فراق بسبب رفضه النهج الستاليني، وكان حينها قد بدأ العمل في الكتابة والترجمة، لكن المحطة الأهم في حياته هي التقاؤه بياسين الحافظ التي أنتج معه وبرفقة مجموعة باحثين كتاب "في الفكر السياسي" وتركز مضمونه على كشف الانحرافات التي طالت الماركسية نتيجة الممارسة الخاطئة للنظرية.

ومن مؤلفات إلياس مرقص: "الماركسية السوفييتية والقضايا العربية"، "نقد الفكر القومي عند ساطعٍ الحصري"، "تاريخ الأحزاب الشيوعية"، "الماركسية في عصرِنا"، "المذهب الجدلي والمذهب الوضعي"، و"نقد العقلانية العربية"، ومن ترجماته: "تحطيم العقل" تأليف جورج لوكاش، "القرى الأولى في بلاد الشام" تأليف جاك كوفان، "الدفاتر الفلسفية" تأليف لينين.