حبس متهمين بسرقة مسكن أحد المواطنين بالخليفة

أمرت نيابة الخليفة الحزئية، بحبس متهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل مسكن أحد الاشخاص، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الاجرامي.

واعترف المتهم الأول في التحقيقات بأنه نظراً لعلمه بإحتفاظ المُبلغ بمبالغ مالية داخل الشقة ملكه خطط لسرقته ، وإستعان بالثانى لتنفيذ مخططه وتمكنا من دخول الشقة والإستيلاء على المبلغ المالى ، ولاذا بالفرار .

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغة من أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، بتضرره من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم لقيامه بسرقة مبلغ مالى كان يحتفظ به داخل شقة ملكه مجاورة لمحل سكن الأخير ، وأضاف بأن المشكو فى حقه دائم التردد عليه وعلى عِلم بمكان تواجد المبلغ داخل الشقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر مقيم بذات العنوان- له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.