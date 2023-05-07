البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

تباينت البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 2.6 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام نحو 1.113 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 17,235.31 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 3,048.44 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.39% ليغلق عند 20,571.17 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.36%، ليغلق عند مستوى 7,168.83 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 2,792.39 نقطة.

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 2,982.49 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.06 %، ليغلق عند مستوى 4,524.68 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 5.8 مليون جنيه، و 12.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 18.3 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 1.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 402.1 مليون سهم من خلال 57.5 ألف صفقة منفذة.