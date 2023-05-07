التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بوفد من نواب وأساتذة عدد من الجامعات المصرية (عين شمس - أسيوط - الإسكندرية - طنطا - بني سويف - الوادي الجديد)، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتعظيم الاستفادة من البحوث العلمية و الخبرات الأكاديمية في المجال الزراعي للتوسع في الرقعة الزراعية بالمحافظة .

وصرح الزملوط، أن اللقاء تناول التنسيق المشترك للإسراع بالخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الذي ينص على استصلاح مساحة ٢٠٠ فدان لكل جامعة كمرحلة أولى، بهدف تنفيذ تجارب بحثية متطورة لزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل التصديرية و الإستراتيجية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لجميع الجامعات الراغبة في الاستفادة من البروتوكول.

وفد من 6 جامعات يزور الوادي الجديد للاستفادة من البحث العلمي في الزراعة (1)

وفد من 6 جامعات يزور الوادي الجديد للاستفادة من البحث العلمي في الزراعة (2)

وفد من 6 جامعات يزور الوادي الجديد للاستفادة من البحث العلمي في الزراعة (3)

وفد من 6 جامعات يزور الوادي الجديد للاستفادة من البحث العلمي في الزراعة (4)

وفد من 6 جامعات يزور الوادي الجديد للاستفادة من البحث العلمي في الزراعة (5)

وفد من 6 جامعات يزور الوادي الجديد للاستفادة من البحث العلمي في الزراعة (6)