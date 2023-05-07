توريد 74 ألف طن قمح بكفر الشيخ

قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إنه، تم توريد، 74516 طنا و815 كجم قمح، وأنه يتم استلام الأقماح المحلية، خلال موسم 2023 الحالي، من خلال عدد 22 موقعا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف أن، هناك متابعة من المحافظ ،على مدار الساعة، خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ؛ حيث شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وبلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم (74516 طنًا و 815 كجم).