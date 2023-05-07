استاد القاهرة يستضيف بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية

تنطلق منافسات بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية ، في الفترة من 12 إلى 15 مايو الجارى على استاد القاهرة الدولي على أن يكون التصنيف الطبي في الثامنة صباحا للاعبين الجدد فقط .

ومن المقرر أن يكون اليوم الأول لفئات أوزان 41/45/50/55/49/59/65 ك على مستوى السيدات و الرجال .

وفى اليوم التالى لفئة أوزان 61/67/73/54/72/80 ، وفيما يخص أوزان 107 و فوق 107، و فوق 86 ، فتكون في أخر أيام البطولة .

يذكر أن منتخب السلة على الكراسى المتحركة توج بلقب البطولة العربية الأولى التي أقيمت في دولة الكويت، على حساب المنتخب الكويتي صاحب الأرض بنتيجة ”40-41”.

وكان هناك استقبالًا حافلًا لبعثة المنتخب، حيث كان في استقبالهم كلًا من عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، وإيهاب حسنين عضو مجلس الإدارة اللجنة ورئيس الاتحاد العربي لذوي الإعاقة.