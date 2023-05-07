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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استاد القاهرة يستضيف بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية

رفع الأثقال البارالمبية
رفع الأثقال البارالمبية
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تنطلق منافسات بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية ، في الفترة من 12 إلى 15 مايو الجارى على استاد القاهرة الدولي على أن يكون التصنيف الطبي في الثامنة صباحا للاعبين الجدد فقط .

ومن المقرر أن يكون اليوم الأول لفئات أوزان 41/45/50/55/49/59/65 ك على مستوى السيدات و الرجال .
وفى اليوم التالى لفئة أوزان 61/67/73/54/72/80   ، وفيما يخص أوزان 107 و فوق 107، و فوق 86 ، فتكون في أخر أيام البطولة .

يذكر أن منتخب السلة على الكراسى المتحركة توج بلقب البطولة العربية الأولى التي أقيمت في دولة الكويت، على حساب المنتخب الكويتي صاحب الأرض بنتيجة ”40-41”.

وكان هناك استقبالًا حافلًا لبعثة المنتخب، حيث كان في استقبالهم كلًا من  عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، وإيهاب حسنين عضو مجلس الإدارة اللجنة ورئيس الاتحاد العربي لذوي الإعاقة.

الاثقال البارالمبية بطولة الجمهورية استاد القاهرة التصنيف الطبي احمد محمدي