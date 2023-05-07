أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل مسلح أطلق النار على مدنيين في مركز تجاري بمدينة دالاس؛ ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة 8 آخرين.
وذكرت شرطة الولاية - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - أن المسلح أطلق النار بطريقة عشوائية على المتواجدين داخل المركز التجاري.
العالم
الشرطة الأمريكية تقتل مسلحا أطلق النار عشوائيا داخل مركز تجاري بولاية تكساس
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أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل مسلح أطلق النار على مدنيين في مركز تجاري بمدينة دالاس؛ ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة 8 آخرين.
أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل مسلح أطلق النار على مدنيين في مركز تجاري بمدينة دالاس؛ ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة 8 آخرين.