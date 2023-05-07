الشرطة الأمريكية تقتل مسلحا أطلق النار عشوائيا داخل مركز تجاري بولاية تكساس

الأحد 07/مايو/2023 - 02:21 م

أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل مسلح أطلق النار على مدنيين في مركز تجاري بمدينة دالاس؛ ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة 8 آخرين.

وذكرت شرطة الولاية - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - أن المسلح أطلق النار بطريقة عشوائية على المتواجدين داخل المركز التجاري.