دراسة: علاقة وثيقة بين المعاناة من مشاكل الذاكرة والاكتئاب والإصابة الطويلة بكورونا

الأحد 07/مايو/2023 - 02:18 م

كشفت دراسة أمريكية عن وجود صلة وثيقة بين معاناة بعض الأشخاص من مشاكل بالذاكرة واضطرابات، مثل القلق والاكتئاب، وبين الإصابة لفترة طويلة بفيروس كورونا، مؤكدة أن هذه المشكلات تتفاقم بعد الإصابة بكورونا بشكل كبير لدى الأشخاص الذين كانوا يعانون منها بشكل طفيف قبل الإصابة.

وأوضحت الدراسة - التي أجرتها جامعة ولاية كاليفورنيا "لوس أنجيلوس" الأمريكية، ونشرت نتائجها اليوم /الاحد/ في دورية "جاما نيت ورك" الطبية - أن أكثر من شخص بين كل ثلاث أشخاص ممن أصيبوا لفترة طويلة بفيروس كورونا يعانون بشكل كبير من مشاكل وقصور إدراكية، والتي تكون مرتبطة أيضا بأعراض مثل القلق والاكتئاب، وأن هذه المشكلات تعرف لدى البعض بما يسمى حالة ما بعد الإصابة بكورونا.

وأشارت إلى أنه تم متابعة حالة ما يزيد على 700 مريض ممن أصيبوا بفيروس كورونا في فترة ما بعد خروجهم من المستشفيات، وهل تمكنوا من العودة لأنشطتهم الطبيعية، مثل الجرى والتسلق والقراءة والتسوق وغيرها، فكشفت عن أن الكثير من المرضى يعانون من مشاكل إدراكية كبيرة مرتبطة بالقلق والاكتئاب أو كلاهما معا، وأن الأعراض تفاقمت بعد الإصابة بكورونا بشكل أكبر، بالإضافة إلى ضعف في الذاكرة والمعاناة من النسيان بشكل كبير.

كما كشفت الدراسة عن أن نسبة 36 بالمائة من المرضى المتعافين من كورونا يعانون من مشاكل وصعوبات إدراكية، بالإضافة إلى المعاناة من الآلام الجسدية لفترة تصل من 60 إلى 90 يوما عقب التعافى من كورونا، الأمر الذي يدفعهم إلى اللجوء للعيادات الخارجية للعلاج من هذه المشكلات.

