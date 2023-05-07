المركز الأوروبي للأمراض: ارتفاع الإصابات بجدري القردة إلى أكثر من 25 ألف حالة

الأحد 07/مايو/2023 - 02:13 م

ذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أن إجمالي حالات الإصابة بجدري القردة بلغ 887ر25 حالة في عدد 45 دولة ومنطقة أوروبية منذ بداية انتشار المرض في مايو من العام الماضي.

وأوضح المركز ـ في تقرير أسبوعي نشره اليوم /الأحد/ عن تهديدات الأمراض المعدية والقابلة للانتقال في أوروبا- أن أغلبية الإصابات المسجلة هي لأشخاص تتراوح أعمارهم بين الثلاثين إلى الأربعين عاما بنسبة بلغت 39 %، في حين بلغت نسبة إصابة الذكور 98% من إجمالي حالات الإصابة.

وأضاف المركز أن معظم الحالات ظهرت عليها أعراض الطفح الجلدي، والحمى وآلالام العضلات والمفاصل والارتعاش والصداع.

وأشار المركز الأوروبي - في تقريره - إلى أنه على مدار الأربع أسابيع الماضية تم تسجيل 17 حالة جديدة في 8 بلدان ومناطق أوروبية، وأن حالات الوفيات نتيجة الإصابة بلغت ست حالات نتيجة الإصابة الشديدة.

وأوضح التقرير أن المركز الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية قد أعلنا عن 5 حالات إصابة بين العاملين في القطاع الطبي خلال عملهم بجمع العينات من المصابين، مشيرا إلى أنه على الأطقم الطبية توخي الحذر واستخدام معدات الحماية الشخصية خلال جمع العينات من الحالات المصابة وعدم التعرض لأي سوائل تخص المصابين.

وأعلن المركز الأوروبي - في نهاية تقريره - أنه يتابع عن كثب الموقف الوبائي من حالات انتشار جدري القردة في المنطقة الأوروبية وأنه سيقوم بمراجعة مستوى الخطورة مع توافر المزيد من البيانات في الأسابيع القادمة.