دراسة حديثة: ليس بالضرورة شرب 8 أكواب من المياه يوميا

كشفت الدراسات الحديثة أن شرب 8 أكواب من الماء يوميًا أي بمعدل لترين هو رقم خاطئ على عكس المتعارف عليه بين الناس، فقد حذر الأطباء من أن الإفراط أو التفريط في شرب الماء قد يعود بالسلب على الصحة العامة للانسان، ومن المعروف أن جسم الإنسان يتكون من نحو 60 % من الماء، كما أن الشخص يفقد باستمرار وطوال اليوم كميات من المياه، عن طريق البول والعرق والتنفس.

وبحسب موقع “هيلث لاين”فإن خبراء الصحة يوصون عادة ب8 أكواب من المياه، أي ما يعادل لترين، مشيرا إلى أن بعض الخبراء يعتقدون أن الإنسان في الحاجة إلى شرب الماء باستمرار، حتى عندما لا يشعر بالعطش، ولكن مؤخرًا باتت كمية المياه باتت تعتمد كثيرًا على جنس الشخص وعمره ونشاطاته اليومية.

وتوصي الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بمتوسط ​​استهلاك يومي من الماء يبلغ حوالي 3.7 لتر للرجال وحوالي 2.7 لتر للنساء، ومن المتوقع جدا أن يكون المقدار اللازم للشخص يوميًا قريب من هذه النسبة.

وتقول الأكاديمية إن السوائل تشمل الماء والمشروبات الأخرى مثل الشاي والعصير وبعض الأطعمة.

ومن العوامل التي تؤثر على كمية المياه التي يحتاجها الإنسان:-

1) المكان الذي يعيش فيه (منطقة حارة أو باردة أو رطبة أو جافة..)

2) نظامه الغذائي (إذا كانت كل وجباته حارة أو مالحة أو سكرية فسيحتاج إلى كمية أكبر من المياه) 3) أين يقضي يومه (هناك فرق بين قضاء اليوم داخل المكتب أو المنزل وقضائه تحت أشعة الشمس)

4)نشاطه الرياضي (نوعية النشاط الرياضي يؤثر على كمية المياه المطلوبة).