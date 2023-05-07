عبد الرازق يرفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعدما أعاد تقرير اللجنة المالية عن قياس الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين، إلى اللجنة مرة أخرى لإعادة الدراسة في ضوء مشروع القانون المحال من الحكومة لمجلس النواب.

ومن المقرر أن يعاود مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة، غدا الأثنين، لاستكمال جدول الأعمال.

قرار مجلس الشيوخ، جاء بعدما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هناك مشروع لتعديل قانون نقابة التجاريين، مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

كما أكد وزير المجالس النيابية، أن مشروع القانون تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام 2018، وهو الآن أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلا: وهو من أولويات الحكومة.

توضيح الوزير، جاء ردا على سؤال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن ما إن كان هناك مشروع قانون مقدم من هذا الشأن من عدمه.

وقال رئيس الشيوخ: الفترة المقبلة سيكون لنا وقفات ووقفات تشريعية وبحثية سلبا وإيجابا لنظر الملفات التشريعية التي تهم المواطنين.