للمسافرين.. حيلة ذكية للتغلب على انسداد الأذن في الطائرة

ينتاب المسافرين على الطائرات شعورًا بالانزعاج، نتيجة انسداد في الأذن مترافق مع شعور بالضغط، خاصة في حال كانت الرحلة طويلة، حيث يقول الخبراء إن انسداد الأذنين يعود إلى تغير ضغط الهواء داخل الطائرة، وبالتالي يحدث فرقًا في الضغط بين الأذن الوسطى والخارجية، هذا الفرق في الضغط يسبب "طنينًا مزعجًا" في الأذن الوسطى، يعرف باسم (Barotrauma).

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ممرضة قامت بنشر فيديوهات توعوية على منصة تيك توك تكشفت عن"حيلة ذكية" للتغلب على مشكلة انسداد الأذنين، خاصة أثناء الإقلاع والهبوط.

وأوضحت الممرضة شارلوت ستانلي: أن الأكواب البلاستيكية والمناشف الورقية يمكن أن تكون حلًا أفضل مقارنة مع التثاؤب أو مضغ العلكة.

والحيلة، التي حصدت أكثر من 66 ألف إعجاب على تيك توك، تقضي بوضع مناشف ورقية ساخنة داخل كوبين بلاستيكيين، وبعد ذلك، تتم تغطية الأذنين بالكوبين.

وذكرت ستانلي: "حين ستطلب من مضيفة الطيران كوبين من البلاستيك مع مناشف ورقية ساخنة، صدقني ستعرف المضيفة بالضبط ما تريد أن تقوم به".

وأبرزت الممرضة أن البخار سيساعد على استقرار الضغط في الأذن الوسطى، مشيرة إلى أن الحيلة صالحة للأطفال والبالغين وأمنة تمامًا.