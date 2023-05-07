تعرف على تذاكر أسعار دخول المزارات والمعالم الأثرية للأجانب من أول يونيو 2023

ينشر موقع “البوابة نيوز” أسعار تذاكر دخول الأجانب للمعالم والمزارات الأثرية والتي أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه سيتم العمل بها من أول يونيو عام 2023م، حيث سيظل العمل بالأسعار الحالية حتى نهاية مايو الجاري.

وجاءت أسعار دخول الأجانب للمزارت والمعالم الأثرية كالتالي، مقبرة توت عنخ آمون 360 جنيهًا، والمتحف المصري بالتحرير 300 جنيه، ووادي الملوك 400 جنيه، والأهرامات 360 جنيهًا.

أما معابد الكرنك فتذكرة دخول الأجنبي ستصبح بـ 300 جنيه، والدير البحري 240 جنيهًا، ومعبد الأقصر 260 جنيهًا، وإدفو 300 جنيه، وكوم أمبو 240 جنيهًا.

أما منطقة سقارة فستصبح تذكرة دخول الأجنبي، 300 جنيه، وقلعة صلاح الدين 300 جنيه، ومعبد فيلة 300 جنيه، والمسلة الناقصة 120 جنيهًا.