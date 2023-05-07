بعد خروجه من السجن.. ضبط منتج ومنظم الحفلات وليد منصور  بسبب أحكام قضائية

الأحد 07/مايو/2023 - 02:01 م

ألقت أجهزة الأمن القبض على المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، لصدور أحكام قضائية ضده بعد شهر واحد من خروجه من السجن.

وفى 8 مارس الماضى أعلن منظم الحفلات وليد منصور، عن استعداده لتقديم أكبر حفل في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك في أول تعليق له عقب خروجه من السجن.

وفى 5 ديسمبر من العام الماضى ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المنتج وليد منصور، في مدينة الشيخ زايد، حيث نشبت بينه وبين شخص آخر مشاجرة، بسبب خلافات بينهما، وتم اصطحابهما إلى قسم الشرطة، وتبين أن هناك عددا من الأحكام القضائية صادرة ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين في مدينة الشيخ زايد، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المنتج وليد منصور وبين شخص آخر، بسبب خلافات بينهما، فتم اصطحابهما إلى قسم الشرطة، وعقب الكشف على المنتج تبين أن هناك العديد من الأحكام القضائية صادرة ضده.

وكان ياسر قنطوش "محامي المنتج عدنان عوض"، قال حينها " لدينا في مدينة نصر، 3 أحكام نهائية صادرة وواجبة النفاذ، ضد المنتج وليد منصور، ويصل مجموع الحبس فيها إلى 8 سنوات، بعد تعديه على حقوق المنتج عنان عوض في فيلم (تصبح على خير)، الذي قام ببطولته الفنان تامر حسني".قنطوش، تابع: "المنتج المقبوض عليه، لدينا ضده أحكام في قضايا عديدة، منها قضية تخص الشاب خالد، إلى جانب ما صدر ضده لصالح آخرين".