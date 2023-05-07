رئيس قيرغيزستان يزور روسيا لبحث العلاقات الثنائية

الأحد 07/مايو/2023 - 01:41 م

بدأ رئيس قيرغيزستان صدير جاباروف اليوم الأحد زيارة رسمية إلى روسيا.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة القيرغيزية -في بيان له- أن جاباروف بدأ اليوم زيارة رسمية إلى موسكو، ومن المتوقع أن يجري خلالها محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن الرئيسين سيناقشان خلال اجتماعهما القضايا المهمة لجدول الأعمال الثنائي ومتعدد الأطراف، كما سيبحثان التنمية المستقبلية للتعاون متبادل المنفعة.

كما سيعقد جاباروف اجتماعات مع مسؤولين روس آخرين.

وذكر البيان أن جاباروف سيحضر موكب يوم النصر في 9 مايو في موسكو كضيف شرف.

ويزور جاباروف روسيا على رأس وفد قيرغيزي يضم أيضا وزير الخارجية جينبيك كولوبييف وسكرتير مجلس الأمن مارات إيمانكولوف ووزير الداخلية أولان نيازبيكوف.