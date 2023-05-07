بالفيديو.. سقوط جندي أثناء مراسم تتويج ملك بريطانيا

سقط جندي من رجال الجيش أرضًا على وجهه في التراب، وذلك خلال تأدية مهمته في حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وكان الجندي جزءا من جنود يؤدون تحية احتفالية بالبندقية الملكية، قام بها فوج 104 من المدفعية الملكية.

وبحسب ما ورد في موقع “سكاي نيوز”، اتباعا للقوانين، ظل زملاؤه من حوله ساكنين بلا حراك ودون انشغال فيما واصلوا الإجراءات المتبعة خلال مراسم التتويج، قبل أن يهرع رجلان يرتديان زي الجيش إلى مكان الحادث، وجره على الأرض عبر الوحل وجزء من بركة، من أجل إخراجه من المكان.

وقد تعاطف مع الجندي العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي .