وكيل "تعليم دمياط" يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفقد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، لجان امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بمدرسة اللغات الرسمية ومدرسة ام المؤمنين الثانوية بنات بادارة دمياط التعليمية، برفقته صالح القصيفي مدير عام التعليم العام.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الإمتحانية بالمدارس والتأكيد علي الانضباط وتهيئة المناخ الملائم للطلاب والمعلمين.

وخلال تفقده شدد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، مؤكدا على توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر والتنبيه بعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

وأوضح "عبدالرؤوف" أن جميع الإدارات التعليمية استعدت لعقد امتحانات النقل بمدارسها، مؤكدًا أن ‏الامتحانات مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وخالية من التعقيد والغموض وفي مستوى الطالب المتوسط وبعيدة عن الموضوعات التي تثير الجدل.