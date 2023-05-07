أكد عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، انتظام سير امتحانات النقل الثانوي بمعاهد مطروح الأزهرية، وسط متابعات مكثفة من قيادات الأزهر بمطروح.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن طلاب النقل الثانوي "للقسم الأدبي" الامتحان في مادتي “الفقه والتاريخ”، بينما يؤدي طلاب "القسم العلمي" الامتحان في مادتي( الفقه والكمياء).

وتابع عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، انتظام أعمال الامتحانات بلجان الضبعة التعليمية، مشددا على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب، مع التصدي لظاهرة الغش بكافة طرقه وأشكاله، وإنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية دون تأجيل، كذلك توفير الحراسة الليلية والنهارية بكافة مراكز الأسئلة عبر كافة الإدارات.

وأكد "سالم" أن غرفة عمليات الديوان لم تسجل أي شكوى تخص الامتحانات، من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

أزهر مطروح: انتظام امتحانات المرحلة الثانوية في أول أيامها

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