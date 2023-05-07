إزالة 13 مزرعة سمكية مخالفة جنوب بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن إزالة 13 حالة تعد لمزارع سمكية مخالفة بجمعية العبور التعاونية الزراعية جنوب بورسعيد على مساحة 45,5 فدان ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وطالب محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وشدد على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، كما أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة.