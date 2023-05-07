الدوري الإيطالي.. تشكيل هجومي لأتلانتا أمام يوفنتوس

أعلن جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لفريق أتلانتا، تشكيل فريقه الذى يواجهة به نظيره يوفنتوس، وذلك بعد قليل على ملعب جيويس ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإيطالي.



وجاء تشكيل أتلانتا كالتالي:

حراسة المرمىى: سبورتيللو.

خط الدفاع: تولوي، ديميستي، سكالفيني، مايهلي.

خط الوسط: دي رون، كوبمينيرز، زاباكوستا.

خط الهجوم: إيدرسون، باساليتش، زاباتا.



وجاء تشكيل فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، روجاني، ساندرو، كوادرادو.

خط الوسط: فاجيولي، لوكاتيلي، رابيو، إيلينج جونيور.

خط الهجوم: دي ماريا، ميليك.

وتعد تلك المواجهة من أهم مواجهات الليلة، لأنها ضمن صراع المنافسة على حصد مركز بالمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.



يحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 63 نقطة، فيما يقع أتالانتا بالمركز السادس برصيد 58 نقطة.

