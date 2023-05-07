حبس سايس صدم طالبة بأحد الشوارع بمصر الجديدة

امرت نيابة مصر الجديدة بحبس سايس لاتهامه بدهس طالبة بسيارة وإحداث إصابتها في مصر الجديدة 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة .

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث مصادمة بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية "مصابة بإضطراب بدرجة الوعى وكسر بقاع الجمجمة ولا يمكن إستجوابها") بالطريق محل البلاغ إصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث ، وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم التجمع الخامس).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبمناقشته ، قرر بأن السيارة كانت حيازة "سايس الجراج الخاص بالمنطقة محل عمله" ، لركنها ونفى علمه بملابسات الحادث ، وتبين تواجد السيارة المشار إليها أسفل الشركة محل عمله، وبها تلفيات بمقدمة السيارة بالكامل، بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة ، وتبين أنه (منادى سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) ، حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بأنه تحصل على السيارة من مالكها لركنها أمام الشركة محل عمله وأثناء ذلك قام بالإستيلاء على السيارة للتنزه بها، وحال تواجده بمحل البلاغ إختلت من يده عجلة القيادة مما أدى إلى إصطدامه بالمصابة مُحدثاً ما بها من إصابات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.