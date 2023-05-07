بعد تجميد عضويتها على مدى 12 عاما.. سوريا تعود إلى الحضن العربي.. وزراء الخارجية العرب يتفقون على عودة مشروطة لدمشق

بعد تجميد عضويتها على مدى 12 عاما، تعود سوريا إلى الحضن العربي حيث اتفق وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد على عودة مشروطة لسوريا إلى جامعة الدول العربية، كما اتفقوا على استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات الجامعة اعتبارا من اليوم الموافق 7 مايو الجاري.

جاء ذلك خلال اعمال الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب اليوم بمقر الجامعة العربية، وبرئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ومن المقرر أن يصدر رسميًا اليوم نص على استئناف مشاركة الوفود السورية باجتماعات الجامعة اعتبارا من اليوم 7 مايو.

عقد مجلس جامعة الدول العربية، برئاسة مصر، أمس، اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان وعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية.

وكان جمال رشدي، المتحدث باسم الجامعة أفاد أمس بأن وزراء الخارجية سيتخذون قرارا بشأن رفع تعليق عضوية دمشق.