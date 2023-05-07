الأهلي يستعيد خدمات عمرو السولية في رحلة تونس بعد تعافيه من الإصابة

استعاد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر خدمات عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق خلال رحلة تونس المرتقبة بعد غد الثلاثاء لمواجهة الترجي التونسي الجمعة المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقالت مصادر داخل الأهلي، إن السولية يتواجد في تدريبات الفريق الجماعية غدا الاثنين بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية التي حرمته من التواجد في حسابات الجهاز الفني في آخر رحلتين بالمغرب والإمارات لخوض مباراتي الرجاء المغربي والترجي التونسي علي الترتيب.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الخامسة مساء غد الاثنين موعدا لمران الفريق علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي الجمعة القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد بعد العودة من الإمارات صباح أمس السبت بعد الفوز على بيراميدز والتتويج بالسوبر المصري.

ويستأنف الأهلي تدريباته غد الاثنين استعدادا لرحلة تونس التي تنطلق الثلاثاء لخوض مباراة الترجي التونسي الجمعة القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.