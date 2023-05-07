السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بترويع المواطنين في القليوبية 

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لبلطجي لقيامه بترويع المواطنين وإحراز سلاح ناري في شبرا الخيمة، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي.



وكانت أجهزة الأمن في شبرا الخيمة، قد ألقت القبض على المتهم ويدعى "ع ا م" وشهرته "أبو موتة" لقيامه بترويع المواطنين وافتعال مشاجرة مع بعض أصحاب المحلات، وفرض سيطرته وسطوته عليهم بأن أطلق عدة أعيرة نارية من فرد خرطوش في الهواء لإرهابهم وترويعهم فأصيب خلالها طفلة وسيدة وشخصين آخرين من سكان المنطقة برش الخرطوش، وذلك حال تواجدهم بمحال إقامتهم وفرا المتهم هاربا، وتبين أن المتهم له سوابق متعددة، وأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره وإحالته لمحاكمة عاجلة.

ومثل المجني عليهم أمام المحكمة، وقرروا بتنازلهم وتصالحهم مع المتهم إلا أن المحكمة رفضت تصالح المتهمين ونوهت هيئة المحكمة إلى أن جناية البلطجة وترويع المواطنين وفرض السيطرة من الجرائم التي تمس المجتمع وأمنه وسلامته، ولا يجوز التصالح فيها حتى لو تنازل المجني عليهم عن حقهم الشخصي بشأن إصابتهم ومن ثم فقد أخذته المحكمة بقسط من الشدة وفقا للجرم المرتكب فأصدرت حكمها المتقدم.