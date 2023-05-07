انطلاق اجتماعات الدورات الاستثنائية للجامعة العربية بشأن سوريا والسودان وفلسطين

انطلقت اليوم اجتماعات الدورات غير العادية “الاستثنائية” لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا والسودان وفلسطين، وذلك برئاسة سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس وحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد اجتمع أمس برئاسة مصر بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية للتحضير لاجتماعات اليوم، كما عقد الوزراء في وقت سابق اليوم اجتماعًا تشاوريًا لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورات الثلاث.

وشهدت الفترة الماضية عقد اجتماعات عدة بين وزراء خارجية عدد من الدول العربية بشأن وضع سوريا التي علقت أنشطتها في الجامعة العربية منذ عام 2011.

من جهة أخرى، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في تصريح له، إن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية تناقش آخر التطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، خاصة في وقت تتعرض فيه مدينة القدس إلى هجمة شرسة تشنها سلطات الاحتلال بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي، وما يجري في المسجد الأقصى من انتهاكات يومية وما جرى في مصلى باب الرحمة من انتهاك صارخ واقتحامه عدة مرات والاستيلاء على محتوياته بهدف خطة إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على المسجد الأقصى وفرض السيادة الإسرائيلية ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني.