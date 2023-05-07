لجنة الحكام ترفض هجوم كلاتنبرج علي "البنا"

علق مسئول داخل لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، على تحليل الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس اللجنة السابق، لبعض الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة كأس السوبر الأخيرة التي جمعت الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة الماضي بالإمارات.



وكان كلاتنبرج أشار في تصريحات تليفزيونية أمس، إلى أن قرار الحكم محمود البنا لم يكن صحيحًا باحتساب ركلة جزاء لصالح محمود كهربا لاعب الأهلي، والتي جاء منها هدف فوز الأهلي باللقاء.



وقال مسئول بلجنة الحكام في تصريحات خاصة للبوابة سبورت، إن تحليل كلاتنبرج لركلة جزاء كهربا ليس صحيحًا، موضحًا أن قرار الحكم محمود البنا في هذه اللعبة كان صحيحًا تمامًا، لوجود مخالفة تستدعي احتساب ركلة جزاء لصالح محمود كهربا لاعب الأهلي.