وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد سير أعمال امتحانات لجان الهرم والعمرانية

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لسنوات النقل للمراحل المختلفة بمدرسة الأهرام تعليم أساسى التابعة لإدارة الهرم التعليمية.

وكان فى استقباله خالد عبد الحميد مدير عام الإدارة وقد تابع سير العملية الامتحانية داخل اللجان وانتظام العمل داخل اللجان واطمئن علي وضوح الاسئلة وخلوها من الاخطاء.

كما تابع حجرة الكنترول بالمدرسة واطلع على الشيتات ونبه على التصحيح أولا وتحرى الدقة أثناء التصحيح حرصا علي مصلحة الطالب.

وفى سياق متصل تستمر الجولة المكوكية للعمرانية حيث تابع وكيل التعليم لجنة مدرسة الشهيد هشام شتا ولجنة مدرسة أم المؤمنين، وكان فى استقباله لدى وصوله الأستاذ أحمد زكريا مدير عام الإدارة والذى رافقه فى جولته التفقدية داجل اللجان ومحاورة الطلاب ليستمع لآرائهم فى مواصفات الامتحان والورقة الامتحانية ولم يبد أى من الطلاب أية شكاوى من الامتحانات.

كما تابع غرفة الكنترول وشدد على أن إعلان النتيجة سيكون موحدا على مستوى المحافظة وضرورة الانتهاء من التصحيح بسرعة مع مراعاة الدقة وإعلاء مصلحة الطالب.

أصدر سلومة تعليماته العامة للجان بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ونظافة الحمامات وتنظيم الطلاب عند الدخول وكذلك عند الخروج وعدم اصطحاب المحمول للحفاظ على مصلحة الطالب متمنيا للجميع التوفيق والنجاح لجميع أبناء الجيزة.

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