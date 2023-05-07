وزير الرياضة يشيد بالفوز التاريخي للاعب محمد حمزة بذهبية العالم لسلاح الشيش

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطل المصري محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش لتحقيقه فوزا تاريخيا على بطل هونج كونج في المباراة النهائية وتتويجه بكأس العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة أكابولكو المكسيكية في الفترة من 5 حتى 7 مايو الجاري.

وتمكن حمزة من تحقيق الفوز في النهائي بنتيجة 15-10 ليحصد بذلك ميدالية ذهبية تاريخية لمصر في لعبة سلاح الشيش.

وكان قد تمكن حمزة من الفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-8 في نصف النهائي بعد أن حقق الفوز في ربع النهائي على بطل الصين بنفس النتيجة 8-15.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية .