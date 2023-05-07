اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية قبل انطلاق الدورات الثلاث لمجلس الجامعة العربية

الأحد 07/مايو/2023 - 02:04 م

عقد اليوم الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يسبق اجتماعات الدورات الثلاث غير العادية (الطارئة) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بخصوص الأوضاع في سوريا والسودان وفلسطين المقرر عقدها في وقت لاحق اليوم برئاسة السيد سامح شكري وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس، وحضور الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط.

وناقش الوزراء خلال الاجتماع التشاوري الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الوزراء في الدورات الثلاث غير العادية.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد اجتمع أمس برئاسة مصر بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية للتحضير لاجتماعات اليوم.

وشهدت الفترة الماضية عقد اجتماعات عدة بين وزراء خارجية عدد من الدول العربية بشأن وضع سوريا التي علقت أنشطتها في الجامعة العربية منذ عام 2011.

من جهة أخرى، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في تصريح له أنه ان الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية ستناقش آخر التطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، خاصة في وقت تتعرض فيه مدينة القدس إلى هجمة شرسة تشنها سلطات الاحتلال بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي، وما يجري في المسجد الأقصى من انتهاكات يومية وما جرى في مصلى باب الرحمة من إنتهاك صارخ واقتحامه عدة مرات والاستيلاء على محتوياته بهدف خطة إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على المسجد الأقصى وفرض السيادة الإسرائيلية ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني.