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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلال 24 ساعة.. الحماية المدنية بالجيزة تتعامل مع 5 بلاغات حرائق شقق سكنية

أرشيفية
أرشيفية
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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، خلال الـ24 ساعة المنقضية من إخماد 5 حرائق نشبت شقق سكنية بمناطق "منشأة القناطر - العجوزة - الجيزة - الهرم" دون وقوع إصابات.

وتعاملت قوات الحماية المدنية مع 5 بلاغات حرائق شقق سكنية بمناطق "شارع الطابونة قرية المنصورية بمنشأة القناطر، شارع أبو خلف من الطريق الأبيض بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، شارع محمد علي العسيلي من عبده خطاب المعتمدية بالعجوزة، شارع عبدالله من عزبة البكباشي بالجيزة، شارع الكنيسة من شارع امون طريق أبو الهول السياحي بالهرم" دون إصابات.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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