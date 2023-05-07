وزير تشيكي: جهود تقويض وحدة الاتحاد الأوروبي تخدم مصلحة الرئيس الروسي

الأحد 07/مايو/2023 - 12:51 م

أكد وزير الشؤون الأوروبية في جمهورية التشيك مارتن دفوراك أن جهود تقويض وحدة الاتحاد الأوروبي ستصب في مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الوزير التشيكي المعين حديثا - في مقابلة أورد راديو (براغ الدولي) مقتطفات منها اليوم /الأحد/ - إن أحد أهدافه الرئيسية بعد توليه منصبه سيكون تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي على الساحة المحلية، وتبديد الخرافات المتعلقة بزيادة سلطوية بروكسل وأنها تسلب القيم التقليدية للتشيك.

وأعرب دفوراك عن اعتقاده بأن التشكيك بجدوى الاتحاد الأوروبي في بلاده ينبع من تأثير الرئيس السابق فاتسلاف كلاوس والشعور العام بالإحباط تجاه كل ما يحيط بنا، مشيرا إلى أن سوء إدارة الأموال الأوروبية يلعب دورا أيضا.