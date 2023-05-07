أول قمة بين طوكيو وسيول منذ 12 عاما في كوريا الجنوبية

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو لوصول فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، لحضور قمة مهمة مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، بينما يسعى البلدان إلى تهدئة التوتر في العلاقات المضطربة بينهما.

هبطت الطائرة التي تقل كيشيدا في قاعدة سيول الجوية في سيونغنام اليوم، وهذه أول قمة بين طوكيو وسيول تعقد في كوريا الجنوبية منذ 12 عاما.

وكان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي توجه إلى كوريا الجنوبية في 2018 لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وتأتي هذه الزيارة بعد لقاء بين كيشيدا ويون في طوكيو في منتصف مارس عندما اتفق البلدان على رفع القيود التجارية المتبادلة.

وزار كيشيدا أولا المقبرة الوطنية في سيول حيث دُفن محاربون قدامى كوريون جنوبيون، لوضع الزهور.

وسيجري في وقت لاحق محادثات مع يون سوك يول الذي جعل استعادة العلاقات مع اليابان أولوية قصوى.

وكان كيشيدا أعلن الأحد قبل مغادرته اليابان عن أمله في أن تعطي هذه الزيارة زخما جديدا لـ"المكوك الدبلوماسي" بين البلدين بعد توقف آلية للقاءات منتظمة بين مسؤوليهما منذ ديسمبر 2011.

ويذكر أن اليابان وكوريا الجنوبية بلدان من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، لكنهما تتقاسمان ماضيا مؤلما مرتبطا باحتلال اليابان الوحشي لشبه الجزيرة الكورية بين 1910 و1945.