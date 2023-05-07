الثلاثاء.. ملتقى ثقافي للاحتفال بعيد العمال بـ"ثقافة الإسماعيلية"

ينظم منتدى العمال ببيت ثقافة التل الكبير بفرع ثقافة الإسماعيلية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 مايو ملتقى بعنوان "العمال ومستقبل وطن"، ضمن برنامج احتفالات قصور الثقافة للاحتفال بعيد العمال بمختلف مواقع الهيئة.

يتضمن ثلاثة محاور، المحور الأول بعنوان "العمال والوعي الوطني والصعوبات والتحديات"، والمحور الثاني بعنوان" دور العمال في ريادة المجتمع والتكنولوجيا والعمال"، بينما يناقش المحور الثالث "العمال والانفتاح على العالم الخارجي" ويشارك به كل من سيد حجازي مدير عام التعليم الزراعي بالإسماعيلية، مصطفى سليمان موجه بالمعاش، أسماء عبد المعبود دكتورة بيطرية.

يشار إلى أن قصور الثقافة قدمت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين 29 نشاطا ثقافيا وفنيا نوعيا موجها إلى الفئة العمالية بالتجمعات العمالية والأقاليم والفروع التابعة لها تنوعت ما بين ورش فنية وتعليمية ومحاضرات توعية ولقاءات ثقافية وعروض فنية، ولاقت إقبالا وتفاعلا جماهيريا كبيرا.