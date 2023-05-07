وزير الرياضة يشيد بإنجازات منتخبي التنس والسلاح

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى البطلة المصرية هنا جودة لحصولها علي لقب بطولة كأس إفريقيا لتنس الطاولة .

واشاد وزير الرياضة بانجازات اللاعبة هنا جودة متمنيا مستقبل مبهر لها وصنع التاريخ في عالم تنس الطاولة.

وتمكنت هنا جودة من حصد اللقب بعد فوزها على دينا مشرف في المباراة النهائية بنتيجة 4-3 لتحقق الميدالية الذهبية ولقب البطولة.

وكما هنأ وزير الرياضة مروة الهضيبي بطلة مصر في الفوز بالميدالية البرونزية وذلك بعد الفوز على الكاميرون سارة حنفو بنتيجة 3-1 لتحصد بذلك المركز الثالث في منافسات السيدات.

وثمن وزير الشباب والرياضة علي اداء عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة وتتويجه ببطولة كأس إفريقيا في منافسات الرجال.

وتمكن عمر عصر من تحقيق الفوز على بطل نيجيريا آرونا كوادري في المباراة النهائية بنتيجة 4-1 ليحصد بذلك اللقب للعام الثاني على التوالي.

يذكر ان البطولة الافريقية للتنس تقام في كينيا خلال الفترة ما بين 4 وحتى 6 مايو الجاري.

وعلي صعيد اخر، هنأ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطل المصري محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش لتحقيقه فوزا تاريخيا على بطل هونج كونج في المباراة النهائية وتتويجه بكأس العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة أكابولكو المكسيكية في الفترة من 5 حتى 7 مايو الجاري.

وتمكن حمزة من تحقيق الفوز في النهائي بنتيجة 15-10 ليحصد بذلك ميدالية ذهبية تاريخية لمصر في لعبة سلاح الشيش.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.