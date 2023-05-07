عبد الرحمن صالح حكما للداخلية وأسوان فى كأس مصر

أعلن البرتغالي فيتور بيريرا، حكام مباريات اليوم، الأحد، ضمن منافسات كأس مصر دور الـ32 بكأس مصر والتى تنطلق اليوم وتستمر حتى نهاية الشهر.

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة سموحة × ألو ايجيبت، لـ محمد عبدالعزيز حكما للساحة، ويعاونه كل من وليد قابيل مساعد أول ومنصور حسن مساعد ثان وكريم طلعت حكما رابعا.

كما أسندت مباراة الداخلية × أسوان للحكم عبد الرحمن صالح حكمًا للساحة ويعاونه كل من أحمد خلف مساعد أول ويوسف داهش مساعد ثان ومحمد الشناوي حكما رابعا.

يدير مباراة سيراميكا × دكرنس مصطفى مدحت حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد عبدالعزيز مساعد أول ومحمد جاد مساعد ثان ومحمد عبدالعليم حكما رابعا.

على صعيد متصل، كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم الدولي محمد معروف مرشح للظهور فى بطولة كأس العالم 2026، بعد اختياره لتمثيل التحكيم المصرى في مونديال الشباب بالأرجنتين.

وأضاف مسئولو اللجنة أن الهدف الذى تسعى له اللجنة الحالية بقيادة بيريرا هو تجهيز طاقم مصرى كامل لكأس العالم المقبل.