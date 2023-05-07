تاريخ المواجهات ينصر مانشستر يونايتد على وست هام

يحل فريق مانشستر يونايتد، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، ضيفاً ثقيلاً على نظيره وست هام يونايتد، وذلك على ملعب "لندن الأولمبى"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وتتسم المواجهات بين فريق وست هام ونظيره مانشستر يونايتد بالقوة والإثارة، حيث يسعى الشياطين الحمر للعودة إلى طريق الانتصارات من جديد، ووست هام يغشى الهزائم المتكررة.

حيث لم يحقق وست هام أي انتصار في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري أمام مانشستر يونايتد، وخسر آخر 5 لقاءات منها.

وحقق مانشستر يونايتد الانتصار في آخر مباراتين خاضهما خارج أرضه في الدوري أمام المطارق، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها في الزيارات الـ8 السابقة قبلها لشرق لندن، بواقع 3 تعادلات، 3 هزائم.

ويسعى مانشستر يونايتد للفوز بالمباراة الثالثة تواليًا في البريميرليج خارج أرضه أمام وست هام، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011.

وخسر وست هام 35 نقطة بعد التقدم في النتيجة في المباريات السابقة أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج، أكثر من عدد النقاط التي خسرها من موضع الانتصار أمام أي فريق آخر في المسابقة.