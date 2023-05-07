انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للمرحلة الإعدادية والثانوية في البحيرة

أجري يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، صباح اليوم الأحد، جولة ميدانية بنطاق إدارة مركز دمنهور التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وانتظامها مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للمرحلة الإعدادية والثانوية بمحافظة البحيرة عن العام الدراسي2022/2023 وتفعيلا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة متابعة سير وانتظام الامتحانات والعمل على توفير الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر دون أى معوقات.

وأدي نحو 150 ألف و555 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي امتحانهم اليوم في مادة اللغة العربية كما يؤدي 128 ألف و401 طالب وطالبة بالصف الثاني الاعدادي امتحاناتهم فى مادتى الدراسات الاجتماعيه والحاسب الالي وبالنسبة لطلاب النقل للمرحلة الثانوية يؤدي 39 ألف و331 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحانهم اليوم في مادة اللغة العربية.

وتابع وكيل الوزارة، سير الامتحانات وقام بتفقد مدرسه بساتين الشوكة بإدارة مركز دمنهور وتفقد عدد من اللجان واطمان على استقرار وهدوء اللجان وانتظامها والالتزام بكافة اللوائح والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات مشدداً على التصدى بكل حزم لأى محاولات غش داخل اللجان ومنع اجهزة المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين طبقا للقرارات الوزارية المنظمة وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وخلال متابعته لأعمال الامتحانات أكد وكيل الوزارة على أن طلبة وطالبات الصف الاول الثانوي قد تمكنوا من الدخول على المنصة الالكترونيه لأداء امتحاناتهم البوم بنسبة بلغت 100% ولم يتم رصد أي مخالفات أو معوقات ووجه خلال جولته بضرورة توفير الإضاءة والتهوية الجيده داخل اللجان والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والملاحظين وتوافر طبيب أو زائرة صحية وتوافر الاثاث اللازم وكافة الاوراق وجميع خامات الامتحانات ووجود جدول الامتحانات فى مكان واضح وكذلك دليل اللجان

وفى ذات السياق قام الدكتور خالد الدقله، مدير عام التعليم العام بالمديرية المركزية وبتكليف من الاستاذ يوسف الديب وكيل الوزارة بمتابعة سير الامتحانات وقام بتفقد لجان مدرستى الملك فيصل الاعداديه بنين والشهيد أحمد عفت الاعدادية، بنات بإدارة بندر دمنهور التعليمية وقام بمتابعة أداء الطلاب لامتحاناتهم كما قام بتفقد حجرة الكنترول.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بنطاق الإدارات التعليمية الثمانى عشر بمحافظة البحيرة وتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية للتواصل والمتابعة اللحظية المستمرة لسير الامتحانات وتذليل ما يعترضها من معوقات ولم تتلقى غرفة العمليات اى شكاوى بشأن امتحانات اليوم حيث جاءت الورقة الامتحانية مطابقة للمواصفات شاملة المنهج المقرر وليست من خارجة وتم التشديد على مديرى عموم الإدارات التعليمية بتكثيف أعمال المتابعات الميدانية بنطاق إداراتهم التعليمية وإعداد خطط لزيارة ومتابعة اللجان والتأكد من توافر كافة التجهيزات بها والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة بها.