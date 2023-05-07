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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اشتعال النيران داخل سيارة ملاكي بمنطقة الطوابق في الهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل سيارة ملاكي بمنطقة أرض الجنينة من شارع عمر بن الخطاب بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بمنطقة أرض الجنينة من شارع عمر بن الخطاب بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات. 

تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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