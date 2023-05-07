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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"جوجل" تعتزم تزويد محرك البحث بالذكاء الاصطناعى

محرك البحث جوجل
محرك البحث جوجل
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عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» ، اليوم الاحد، تقريرا عن آخر إحداث لموقع البحث العالمي «جوجل» بعنوان: "جوجل" تعتزم تزويد محرك البحث بالذكاء الاصطناعي.

واعتزمت «جوجل» تزويد محرك البحث بالذكاء الاصطناعي ليصبح أكثر خصوصية وأسهل استخداما، مع التركيز على خدمة الشباب حول العالم، وفقا لتقرير صحيفة «وول ستريت جورنال».

وذكر التقرير أن «جوجل» ستغير نسقا تقليديا لتقديم نتائج البحث يعرف باسم «الروابط الشعرية الزرقاء» مع خطط لدمج المزيد من الأصوات البشرية كجزء من التحول.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر مُطلعة قرلها إنه من المتوقع أن تطلق جوجل خلال مؤتمر سنوي للمطورين، هذا الأسبوع، مزايا جديدة تتيح للمستخدمين إجراء محادثات عن طريق برامج الذكاء الاصطناعي يحمل اسم «ماجي».

جوجل الذكاء الاصطناعي محرك البحث خدمة الشباب حول العالم