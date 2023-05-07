جامعة الفيوم: انطلاق فعاليات الملتقى الثامن للطالب والطالبة المثاليين

انطلقت فعاليات الملتقى القمي الثامن للطالب والطالبة المثاليين، بجامعة الفيوم، بمشاركة ١٦ جامعة حكومية وخاصة، خلال الفترة من السادس إلى العاشر من الشهر الجاري، وذلك اليوم الأحد، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

الجدير بالذكر أن مسابقات الملتقى بدأت اليوم باختبار الحاسب الآلي الذى شارك به ٦٤ طالبًا وطالبة، ويهدف إلى قياس قدرات الطلاب على التعامل مع الحاسب خلال زمن محدد، بحيث يحصل المتسابق على نتيجة الاختبار فور انتهاء الإجابة عن الأسئلة.

وأستقبلت جامعة الفيوم بالأمس وفود الجامعات المشاركة وهى جامعات القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، طنطا، الزقازيق، حلوان، المنوفية، بنها، كفر الشيخ، سوهاج، السويس، مدينة السادات، الأقصر، الجلالة، للمشاركة فى الملتقى القمي الثامن للطالب والطالبة المثاليين والملتقى القمي الثانى "مبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم".

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