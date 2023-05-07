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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مقتل مطلق النار بمركز تجارى في تكساس الأمريكية

حادث تكساس
حادث تكساس
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أفادت قناة “القاهرة” الإخبارية، اليوم الاحد، بمقتل مطلق النار في حادثة بمركز تجاري في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وأضافت “القناة” أنه سقط قتلى وجرحى جراء الحادث، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشارك في التحقيقات حول الحادث.

وقال شهود عيان: إنه تم إطلاق حوالي 60 طلقة بالمركز التجاري خلال الحادث، وطالبت قوات الشرطة الأمريكية السكان بالابتعاد عن مكان الحادث.

وأطلق مجهول، فجر اليوم، النيران داخل أحد المراكز التجارية بولاية تكساس الأمريكية، وأظهرت صور ومقاطع فيديو التقطت بطائرة مسيّرة المتسوقين وموظفي المتجر يهرعون إلى مواقف السيارات.

حادثة بمركز تجاري ضواحي مدينة دالاس مكتب التحقيقات الفيدر الشرطة الامريكية ولاية تكساس الأمريكية