رئيس مجلس الشيوخ ناعيا عبدالله عصر: عاش طوال حياته وطنيا مخلصا

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، جاء ذلك مع بداية أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.

وقال عبدالرازق في نعية للفقيد: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ننعى سعادة المستشار النائب عبدالله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الاسبق، والذى وافته المنية صباح يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023، بعد حياة حافلة بالعطاء، فكان - رحمه الله- مشهودا له بالكفاءة في مسيرته القضائية بداية من تعيينه وكيلا للنائب العام ومرورا برئاسته للمكتب الفنى لمحكمة النقض ثم رئيسا لها وللمجلس القضاء الاعلى.وقد منحه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده الكبيرة في العمل القضائي وتفانيه المقدر في إنفاذ القانون وحماية العدالة.واختتم الفقيد مسيرة عطائه مناضلاً تحت قبة مجلس الشيوخ حيث اختاره زملاؤه رئيسا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فظل كما كان طوال حياته دمث الخلق وطنيًا مخلصًا متفانيًا في اداء رسالته، رغم ما ألم به مؤخرا من مرض عضال خبيث اخفاه عنا جميعا حتى آخر يوم عمل قبل اجازة عيد الفطر المبارك .

وإننا إذ ننعيه اليوم، لنتقدم بخالص العزاء إلى أسرته الكريمة وتلاميذه ومحبيه، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.