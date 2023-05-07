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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لاحترام حق الطفل الفلسطيني في التعليم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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 أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أنه يجب على إسرائيل وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء، التي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الفلسطينيين وتصعيد بيئة متوترة أصلا.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، عن صدمته إزاء قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدرسة "جب الذيب" المُمولة من قبله، والتي تخدم 60 طفلا، مشددا على أن عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي، وانه يجب احترام حق الأطفال في التعليم.
وكانت سلطات الاحتلال، قد هدمت صباح اليوم، مدرسة "التحدي 5" الأساسية المختلطة بمنطقة "جب الذيب" في بيت تعمر، شرق بيت لحم.
يشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت، 11 مدرسة، منذ عام 2016.

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