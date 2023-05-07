وكيل "تعليم الوادي الجديد" يستأنف جولاته لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى

استأنف سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022-2023م يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية.

تضمنت الجولة مدارس: الشركة الجديدة للتعليم الأساسى( الابتدائى والإعدادى )، ومدرسة المنيرة الثانوية المشتركة، ومدرسة المنيرة الإبتدائية، ومدرسة المنيرة الإعدادية.

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على وضوح ورقة الأسئلة من الناحية الفنية ، موجها الطلاب بضرورة قراءة الأسئلة بكل دقة ومن ثم الإجابة على الأسئلة والمراجعة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وشدد سيد عطية على ضرورة الاطمئنان المستمر على الإلتزام بكافة إجراءات الامن والسلامة باللجان و جودة التهوية داخل اللجان وتوفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحان بعيدًا عن اى قلق أو توتر .