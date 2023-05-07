بالصور.. افتتاح الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم

استقبل مركز الإبداع الفني مساء امس، فعاليات مراسم افتتاح الدورة ٤٩ من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، بحضور عدد كبير من صناع السينما، وعدد من رجال الصحافة والإعلام والنقاد، وبدأت المراسم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض صورا من أبرز أعمال ضيف شرف المهرجان السينمائية الفنان حسين فهمي، منها: نار الشوق، حافية على جسر الذهب، العار، وصورة من كواليس فيلم بريق عينيك جمعته بالفنان نور الشريف والمخرج محمد عبدالعزيز.

وشارك الفنان حسين فهمي ضيف شرف المهرجان، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، في توزيع شهادات الأفلام المشاركة في الدورة التاسعة والأربعين، مع مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان، بحضور صناع الأفلام ومنهم المنتج محمد حفظي، والمخرج هشام فتحي وتسلما شهادة فيلم "حامل اللقب" والمنتج هشام جمال، والمخرج خالد الحلفاوي وتسلما شهادة فيلم "تسليم أهالي"، وتسلم المنتج هشام عبدالخالق شهادة فيلم "الجريمة"، وتسلمت رشا جودت Line Producer فيلم "كيرة والجن" شهادة الفيلم نيابة عن مخرج الفيلم مروان حامد ومنتجه تامر مرسي لتواجدهما خارج البلاد، كما تسلم محمد أشرف مسئول الإنتاج لفيلم "من أجل زيكو" شهادة المنتج والمخرج بيتر ميمي، كما تسلم حامد صبحي المشرف علي الإنتاج لفيلم "ليلة قمر 14" شهادة الفيلم نيابة عن المنتج أحمد السبكي والمخرج هادي الباجوري، كما تسلم محمد راضي مدير إدارة الإنتاج لفيلم "فضل ونعمة" شهادة الفيلم نيابة عن مخرج الفيلم رامي إمام ومنتجه أحمد الجنايني بسبب ارتباطهم بتصوير خارج مصر، بينما تغيب صناع فيلم "العنكبوت" للمخرج احمد نادر جلال والمتج وليد صبري عن الحضور.

بينما حضر عدد من الضيوف من الصناع ومنهم المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي، والناقد الأمير اباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومدير التصوير السينمائي والمخرج دكتور محسن احمد والموسيقار علي نبيل ماهر والدكتورة ميرفت أبو عوف وعدد من النقاد منهم أسامة عبدالفتاح وزين خيري ورامي المتولي وكريم فرغلي واحمد سعد الدين، وباكينام قطامش التي أدارت ندوة فيلم "الجريمة" والذي عرض مساء اليوم في الجمعية بحضور منتج الفيلم هشام عبدالخالق.