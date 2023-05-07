"أوسوريو" يمنح تعليمات خاصة لثنائي الزمالك قبل مواجهة بروكسي بالكأس

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح تعليمات فنية خاصة للثنائي حسام عبد المجيد ومحمد طارق خلال تدريبات اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بروكسي المقبل في كأس مصر .

وقام الكولومبي بشرح بعض الأمور التكتيكية للثنائي الخاصة بالمواقف الدفاعية والالتحامات مع اللاعبين المنافسين.

وحرص أوسوريو على منح تعليمات مستمرة لكل اللاعبين أثناء تنفيذ الجمل الفنية في مران الزمالك اليوم.

وأدى حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق تدريبات بدنية إضافية عقب مران اليوم بعد مشاركته في التقسيمة الفنية وذلك بهدف الإرتقاء بالجانب البدني للاعب.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.